Олимпик подписал бразильского вингера Таллеса Бренера

Донецкий " Олимпик " подписал контракт с 22-летним бразильским вингером Таллесом Бренером.

Соглашение сторон рассчитано на 3,5 года.

В команде Игоря Климовского бразилец будет выступать под 30-м номером.

Отметим, что предыдущем клубом игрока был был ФК "Вила Нова", который выступал в бразильской Серии С (третий по рангу дивизион страны) и по итогам прошлого сезона повысился в классе.

В прошлом Таллес принял участие в 24 поединках за "Вила Нову", в которых сумел отличиться 3 голами.