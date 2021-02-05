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Олимпик подписал бразильского вингера Таллеса Бренера
Донецкий "
Соглашение сторон рассчитано на 3,5 года.
В команде Игоря Климовского бразилец будет выступать под 30-м номером.
Отметим, что предыдущем клубом игрока был был ФК "Вила Нова", который выступал в бразильской Серии С (третий по рангу дивизион страны) и по итогам прошлого сезона повысился в классе.
В прошлом Таллес принял участие в 24 поединках за "Вила Нову", в которых сумел отличиться 3 голами.
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Источник:ФК Олимпик
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
05.02.2021 в 19:07
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Dardolis (Первомайск)
05.02.2021 в 20:06
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