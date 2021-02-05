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Олимпик подписал бразильского вингера Таллеса Бренера

Премьер-лига
(1 голосов)
Олимпик подписал бразильского вингера Таллеса Бренера

Донецкий "Олимпик" подписал контракт с 22-летним бразильским вингером Таллесом Бренером.

Соглашение сторон рассчитано на 3,5 года.

В команде Игоря Климовского бразилец будет выступать под 30-м номером.

Отметим, что предыдущем клубом игрока был был ФК "Вила Нова", который выступал в бразильской Серии С (третий по рангу дивизион страны) и по итогам прошлого сезона повысился в классе.

В прошлом Таллес принял участие в 24 поединках за "Вила Нову", в которых сумел отличиться 3 голами.

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В статье: Олимпик (Донецк) Таллес Бренер
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
05.02.2021 в 19:07
"ОЛИМПИК"что вы делаете???Своих ребят"кидаете"а бразилов со второго дивизиона берёте???А наши пацаны ведь тренируются,а потом их"кидают?",обидно за державу!!!
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Dardolis (Первомайск)
05.02.2021 в 20:06
С третьего, а не второго...Ну кто виноват, что наши ребята не умеют расти и в итоге на две головы хуже, чем третьедивизионные бразы...или 3-4 лиги Франции...Никто их не кидает, кроме них самых...Надо было заморачиваться с переводчиками, квартирами и так далее, если бы наши были сильнее...
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