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Беседин: Уже конец второго сбора, поэтому хочется и домой
Форвард Динамо вернулся к тренировкам после длительного простоя
Нападающий "
- Артем, после возвращения ты станешь сильнее или чувствуешь, что еще нужно набирать обороты?
- Безусловно, стану сильнее. Я все это время готовился, даже когда не тренировался с командой. И все время ждал этого момента. Считаю, что первый сбор прошел хорошо. Как и второй, который еще не завершился. На втором сборе больше матчей, набираем форму через игровую практику – для футболиста это лучше всего. Еще есть время до первого матча. Уверен, что и я, и вся команда подойдем к первой игре в оптимальных кондициях.
- У тебя серьезная конкуренция – Супряга, Русин, Ванат…
- Все они хорошие футболисты. С ними интересно работать, конкурировать.
- Опытные игроки взяли под опеку молодого Ваната?
- Да, его Буяльский "прихватил" немного. Через это все проходили, со всеми было. Приняли хорошо.
- На сборах тяжело без шуток, без юмора?
- Да на самом деле уже даже немного искры летят. Уже конец второго сбора, поэтому хочется и домой. Но это работа, наше дело, и мы стараемся выполнять его на все сто процентов и выкладываться во время каждой тренировочной игры.
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