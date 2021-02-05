  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Беседин: Уже конец второго сбора, поэтому хочется и домой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беседин: Уже конец второго сбора, поэтому хочется и домой

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард Динамо вернулся к тренировкам после длительного простоя

Беседин: Уже конец второго сбора, поэтому хочется и домой
Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин поделился впечатлениями от участия в тренировочном процессе команды после долгого перерыва.

- Артем, после возвращения ты станешь сильнее или чувствуешь, что еще нужно набирать обороты?

- Безусловно, стану сильнее. Я все это время готовился, даже когда не тренировался с командой. И все время ждал этого момента. Считаю, что первый сбор прошел хорошо. Как и второй, который еще не завершился. На втором сборе больше матчей, набираем форму через игровую практику – для футболиста это лучше всего. Еще есть время до первого матча. Уверен, что и я, и вся команда подойдем к первой игре в оптимальных кондициях.

- У тебя серьезная конкуренция – Супряга, Русин, Ванат…

- Все они хорошие футболисты. С ними интересно работать, конкурировать.

- Опытные игроки взяли под опеку молодого Ваната?

- Да, его Буяльский "прихватил" немного. Через это все проходили, со всеми было. Приняли хорошо.

- На сборах тяжело без шуток, без юмора?

- Да на самом деле уже даже немного искры летят. Уже конец второго сбора, поэтому хочется и домой. Но это работа, наше дело, и мы стараемся выполнять его на все сто процентов и выкладываться во время каждой тренировочной игры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
05.02.2021 в 21:37
Устал!
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
05.02.2021 в 20:31
ты год сидел дома --отвыкай
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...