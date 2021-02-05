Беседин: Уже конец второго сбора, поэтому хочется и домой

Нападающий " Динамо " Артем Беседин поделился впечатлениями от участия в тренировочном процессе команды после долгого перерыва.

- Артем, после возвращения ты станешь сильнее или чувствуешь, что еще нужно набирать обороты?

- Безусловно, стану сильнее. Я все это время готовился, даже когда не тренировался с командой. И все время ждал этого момента. Считаю, что первый сбор прошел хорошо. Как и второй, который еще не завершился. На втором сборе больше матчей, набираем форму через игровую практику – для футболиста это лучше всего. Еще есть время до первого матча. Уверен, что и я, и вся команда подойдем к первой игре в оптимальных кондициях.

- У тебя серьезная конкуренция – Супряга, Русин, Ванат…

- Все они хорошие футболисты. С ними интересно работать, конкурировать.

- Опытные игроки взяли под опеку молодого Ваната?

- Да, его Буяльский "прихватил" немного. Через это все проходили, со всеми было. Приняли хорошо.

- На сборах тяжело без шуток, без юмора?

- Да на самом деле уже даже немного искры летят. Уже конец второго сбора, поэтому хочется и домой. Но это работа, наше дело, и мы стараемся выполнять его на все сто процентов и выкладываться во время каждой тренировочной игры.