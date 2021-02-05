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Спарринг Динамо с Шкендией перенесен на субботу

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок состоится не в воскресенье, а в субботу

Спарринг Динамо с Шкендией перенесен на субботу
Новина українською

Четвертый контрольный матч киевского "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в Турции, ранее запланированный на 7 февраля, состоится 6 февраля.

Игра со "Шкендией" начнется в субботу в 16:00 по киевскому времени.

Поединок будет транслироваться в прямом эфире на канале "Динамо" в YouTube.

Напомним, что подопечные Мирчи Луческу уже провели три спарринга на втором сборе - с "Лудогорцем" (1:2), "Динамо" (Тбилиси) (1:0), ЦСКА 1948 (2:2).

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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