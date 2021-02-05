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Спарринг Динамо с Шкендией перенесен на субботу
Поединок состоится не в воскресенье, а в субботу
Четвертый контрольный матч киевского "
Игра со "Шкендией" начнется в субботу в 16:00 по киевскому времени.
Поединок будет транслироваться в прямом эфире на канале "Динамо" в YouTube.
Напомним, что подопечные Мирчи Луческу уже провели три спарринга на втором сборе - с "Лудогорцем" (1:2), "Динамо" (Тбилиси) (1:0), ЦСКА 1948 (2:2).
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Источник:ФК Динамо
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