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Каштру: Настроены выиграть чемпионат и Кубок
Шахтер завершил свой второй турецкий сбор
Сегодня "Шахтер" завершил зимние сборы в Турции
"Исмаили готов играть. Поздравляю весь медицинский состав, за работу, которую они провели. Поздравляю Исмаили за его самоотдачу и работу. Поздравляю всех, кто его поддерживал во время восстановления. Я доволен абсолютно всеми. Все ребята готовы. Команда очень мотивирована, все хотят играть. Мы готовы.
Мы очень хотим, чтобы как можно быстрее возобновились все турниры: чемпионат Украины, Лига Европы, Кубок Украины. Мы настроены на то, чтобы выиграть чемпионат и Кубок, а также провести хорошую кампанию в Лиге Европы. Команда показала, что чувствует себя хорошо как физически, так и психологически. Те, кто были травмированы, смогли восстановиться. Мы довольны и с оптимизмом смотрим в будущее. У нас будет два дня выходных, а затем мы вернемся к работе", - заявил Каштру.
Напомним, что после осенней части сезона "Шахтер" идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Динамо" на 1 пункт.
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