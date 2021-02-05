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Шахтер вернулся в Киев

Премьер-лига
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Горняки завершили турецкие сборы

Шахтер вернулся в Киев
Новина українською

В пятницу 5 февраля, "Шахтер" провел свой последний спарринг на турецких сборах, обыграв "Борац" (2:0), а уже вечером на самолете прибыли в Киев.

Луиш Каштру дал футболистам два выходных. В понедельник, 8 февраля, "горняки" приступят к тренировкам и подготовке к официальным матчам 2021 года.

Вместе с первой командой в Украину прилетели молодежный и юношеский составы "Шахтера".

Напомним, что после осенней части сезона "Шахтер" идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Динамо" на 1 пункт.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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