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Ингулец в совсем не товарищеском матче одолел болгарский ЦСКА 1948

Премьер-лига
(4 голосов)

Страсти на поле били через край

Ингулец в совсем не товарищеском матче одолел болгарский ЦСКА 1948
Новина українською

"Ингулец" провел свой очередной спарринг на турецком сборе. В пятницу 5 февраля команда Лавриненко сыграла с болгарским ЦСКА 1948. Поединок получился интересным, боевым и мало походил на товарищеский.

В первом тайме команды больше играли в атаку, создали приличное количество моментов, но реализовать их так и не сумели.

После перерыва темп игры упал, а вот накал страстей наоборот возрос. Обе команды начали больше фолить, апеллировать к арбитрам и нагнетать ситуацию.

Развязка наступила в последние минуты матча. После ошибки вратаря болгарской команды единственный гол забил Артем Щедрый. Это добавило огня, команды чуть было не пошли стенка на стенку, а судье даже пришлось раздавать красные карточки.

В итоге, успокоив команды, судья дал финальный свисток, который зафиксировал минимальную победу "Ингульца".

Ингулец – ЦСКА 1948 (София, Болгария) 1:0

Гол: Щедрый

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В статье: Ингулец (Петрово) ЦСКА 1948 (София)
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
05.02.2021 в 22:40
Ингулец одолел середняка чемпионата Болгарии. Ничего личного, просто констатация факта.
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