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Ингулец в совсем не товарищеском матче одолел болгарский ЦСКА 1948
Страсти на поле били через край
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В первом тайме команды больше играли в атаку, создали приличное количество моментов, но реализовать их так и не сумели.
После перерыва темп игры упал, а вот накал страстей наоборот возрос. Обе команды начали больше фолить, апеллировать к арбитрам и нагнетать ситуацию.
Развязка наступила в последние минуты матча. После ошибки вратаря болгарской команды единственный гол забил Артем Щедрый. Это добавило огня, команды чуть было не пошли стенка на стенку, а судье даже пришлось раздавать красные карточки.
В итоге, успокоив команды, судья дал финальный свисток, который зафиксировал минимальную победу "Ингульца".
Ингулец – ЦСКА 1948 (София, Болгария) 1:0
Гол: Щедрый
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