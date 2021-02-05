Ингулец в совсем не товарищеском матче одолел болгарский ЦСКА 1948

" Ингулец " провел свой очередной спарринг на турецком сборе. В пятницу 5 февраля команда Лавриненко сыграла с болгарским ЦСКА 1948. Поединок получился интересным, боевым и мало походил на товарищеский.

В первом тайме команды больше играли в атаку, создали приличное количество моментов, но реализовать их так и не сумели.

После перерыва темп игры упал, а вот накал страстей наоборот возрос. Обе команды начали больше фолить, апеллировать к арбитрам и нагнетать ситуацию.

Развязка наступила в последние минуты матча. После ошибки вратаря болгарской команды единственный гол забил Артем Щедрый. Это добавило огня, команды чуть было не пошли стенка на стенку, а судье даже пришлось раздавать красные карточки.

В итоге, успокоив команды, судья дал финальный свисток, который зафиксировал минимальную победу "Ингульца".

Ингулец – ЦСКА 1948 (София, Болгария) 1:0

Гол: Щедрый