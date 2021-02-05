"Мы знаем, что такое потерять свой дом". Шахтер передал Хорватии 70 000 евро

В конце декабря 2020 года в Хорватии произошло разрушительное землетрясение.

Как сообщил директор " Шахтера " по футболу Дарио Срна, донецкий клуб решил помочь балканской стране преодолеть последствия стихии и передал родине Срны гуманитарную помощь.

По информации "Сегодня", "Шахтер" передал Хорватии гуманитарную помощь на 70 000 евро.

"Мне очень приятно, что президент клуба решил совершить такой поступок. Клуб отдал определенную суму Хорватии для восстановления домов. Сегодня Хорватия находится в тяжелой ситуации, очень много людей потеряло свои дома.

Мы знаем, что такое потерять свой дом. Я знаю, что президент много помогает Украине. Мне приятно, что в такой тяжелой ситуации президент помогает и Хорватии. Я ему очень благодарен. Это не моя инициатива, а инициатива клуба. Могу только сказать огромное спасибо. Хорватия этого никогда не забудет", - сказал Срна.