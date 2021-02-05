Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос подписал белорусского защитника из РПЛ
Белорус Николай Золотов перебрался из России в Украину
Белорусский защитник Николай Золотов, который до недавнего времени выступал за российский "Урал", подписал контракт с "
Условия соглашения "Колос" не сообщает.
Отметим, что 26-летний футболист в сезоне-2020/2021 сыграл за Урал 8 матчей в РПЛ, в которых н заработал три желтые карточки.
Золотов родом из Витебска, где начинал играть за одноименный клуб. В "Урал" перешел в конце 2019 года. Провел 7 матчей за сборную Беларуси.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Колос
Популярное сейчас
- Свитолина уступает Мертенс в четвертьфинале турнира в Мельбурне
- Герой Коноплянка и возвращение Исмаили. Шахтер без проблем обыграл боснийский Борац
- Манчестер Сити увеличивает отрыв от Ливерпуля, Тоттенхэм увяз в середине. Таблица АПЛ 2020/21
- Ужасное зрелище. В Интернет выложили новые фотографии Донбасс Арены
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...