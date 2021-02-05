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Колос подписал белорусского защитника из РПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Белорус Николай Золотов перебрался из России в Украину

Колос подписал белорусского защитника из РПЛ
Новина українською

Белорусский защитник Николай Золотов, который до недавнего времени выступал за российский "Урал", подписал контракт с "Колосом". Об этом сообщает официальный сайт клуба из Ковалевки.

Условия соглашения "Колос" не сообщает.

Отметим, что 26-летний футболист в сезоне-2020/2021 сыграл за Урал 8 матчей в РПЛ, в которых н заработал три желтые карточки.

Золотов родом из Витебска, где начинал играть за одноименный клуб. В "Урал" перешел в конце 2019 года. Провел 7 матчей за сборную Беларуси.

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В статье: Колос (Ковалевка) Николай Золотов
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Источник:
ФК Колос

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