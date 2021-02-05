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Забарный: Сборы проходят хорошо, все уже практически готовы к сезону

Премьер-лига
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Киевляне готовы к новым вызовам

Забарный: Сборы проходят хорошо, все уже практически готовы к сезону
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Защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал, как проходит сбор команды в Турции.

- Илья, как настроение во время подготовки?

- Настроение хорошее. Условия отличные, сборы проходят хорошо. Все уже практически готовы к сезону, осталось провести здесь две игры. Отработаем в них уже то, как будем играть в официальных матчах сезона.

- Впереди два матча, команда будет играть каждый второй день. В таком темпе тяжело будет играть, справляться с нагрузкой?

- Думаю, мы справимся, ведь и до этого мы играли через два дня на третий. Даже когда проблемы были из-за эпидемии COVID-19 в команде, и не хватало игроков, все ребята себя нормально чувствовали и держали ритм.

- Сегодня была утренняя тренировка в связи с результатом вчерашней игры?

- Нет, мы тренировались потому что некоторые дни пропускали. Те игроки, которые не пропускали, сегодня отдыхали. А нам нужно набирать.

- Какие цели на последние дни сбора?

- Полностью отработать то, над чем мы работали на сборах, довести все до синхронности и автоматизма.

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В статье: Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
ФК Динамо

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