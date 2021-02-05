Львов спас ничью в спарринге с Валмиерой

В пятницу, 5 февраля, " Львов " провел свой очередной спарринг на турецком сборе. Подопечные Виталия Шумского встречались с латвийской "Валмиерой".

Матч начался довольно бодро, причем активностью отличались латвийцы, которые уже на 9-й минуте после подачи с углового открыли счет.

"Львов" пытался быстро ответить, но, кроме желания ничего толкового предложить сопернику не смог. На перерыв коллективы ушли при минимальном преимуществе латвийцев в счете.

После ряда замен во втором тайме " Львов" стал играть острее, однако забил лишь раз. Уже в компенсированное время Захаркив замкнул пас от Альваро.

1:1 - "Львов" во второй раз на турецких сборах отыгрывается в дополнительное время.

Свой заключительный контрольный поединок на турецком побережье "горожане" проведут 6 февраля. В соперниках - "Динамо" (Батуми).

Львов – Валмиера (Латвия) 1:1

Голы: Захаркив (90+4) - 9

"Львов": Костик (Серватяк, 60), Якимец, Михоуби, Махмутович, Бусько (Ременяк, 60), Брикнер (Довгий, 60), Сабино (Фране, 60), Казлаускас (Ренан, 60), Эрнест (Альваро, 60), Шина (игрок на просмотре, 60), Нич (Захаркив, 60)