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Львов спас ничью в спарринге с Валмиерой
Забили на 90+4 минуте
В пятницу, 5 февраля, "
Матч начался довольно бодро, причем активностью отличались латвийцы, которые уже на 9-й минуте после подачи с углового открыли счет.
"Львов" пытался быстро ответить, но, кроме желания ничего толкового предложить сопернику не смог. На перерыв коллективы ушли при минимальном преимуществе латвийцев в счете.
После ряда замен во втором тайме " Львов" стал играть острее, однако забил лишь раз. Уже в компенсированное время Захаркив замкнул пас от Альваро.
1:1 - "Львов" во второй раз на турецких сборах отыгрывается в дополнительное время.
Свой заключительный контрольный поединок на турецком побережье "горожане" проведут 6 февраля. В соперниках - "Динамо" (Батуми).
Львов – Валмиера (Латвия) 1:1
Голы: Захаркив (90+4) - 9
"Львов": Костик (Серватяк, 60), Якимец, Михоуби, Махмутович, Бусько (Ременяк, 60), Брикнер (Довгий, 60), Сабино (Фране, 60), Казлаускас (Ренан, 60), Эрнест (Альваро, 60), Шина (игрок на просмотре, 60), Нич (Захаркив, 60)
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