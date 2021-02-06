Ковпак: Весной планирую провести свой прощальный матч

Экс-форвард сборной Украины Александр Ковпак в интервью "Команде №1" высказался о заключительном этапе карьеру игрока и профессии тренера, которую он постепенно осваивает.

— Александр, вы уже попрощались с карьерой футболиста и перешли на тренерскую работу?

— Могу сказать, что уже пробую тренерские университеты, работая помощником главного тренера любительской команды ЛНЗ-Лебедин Юрия Бакалова. Однако официально с карьерой игрока я еще не попрощался. Действительно, пару месяцев назад, когда в команду пришел Юрий Михайлович и дал порцию нагрузок, "ноги поплыли" и обострилась травма, поэтому взял игровую паузу. Думаю, что весной, когда мы снова возобновим игры, я все-таки проведу свой прощальный матч и тогда на поле окончательно попрощаюсь с болельщиками, которые меня поддерживали на протяжении карьеры. Хочу, чтобы хотя бы еще раз выйти на поле, и сделать это не после травмы, а нормально, где-то поближе к своей родине. Думаю, было бы символично завершить карьеру там, где она начиналась.

— Вы уже почувствовали разницу между карьерой игрока, и тренерским хлебом?

— Действительно, когда игрок, все намного проще. Выходишь на поле и выполняешь требования главного тренера. Когда же ты тренер, надо много готовиться как к тренировкам, так и к играм. Поначалу, признаться, было сложновато, много информации. Первый месяц чувствовал себя в этом, как ребенок. Вечером от большого потока информации засыпал, как убитый. Но это была приятная усталость, потому что окунулся в новое дело. Мне повезло, что рядом Юрий Михайлович Бакалов. Он передает свой опыт, много подсказывает, передает материалы для учебы. Очень классно, что такой специалист принял предложение любительской команды, проникся этим проектом и решил внести свою лепту, поэтому будем стремиться вместе достичь успеха. Нынешним летом мы хотим подготовиться к подаче документов на то, чтобы ЛНЗ-Лебедин получил статус профессионального клуба Второй лиги.

— Молодые игроки уже прислушиваются к молодому тренеру Александру Ковпаку?

— Если не прислушиваться, свято место пусто не бывает. Если же серьезно, то хочется, чтобы ребята перенимали опыт, который имеется после работы со многими классными специалистами нашего украинского футбола.