Герой футбольного дня. Евгений Коноплянка

Из свежих примеров на ум сразу приходит ситуация вокруг Микеля Дуэллунна. Прошлогодней зимой на первых сборах "Динамо" он был одним из лучших. Если вообще не самым лучшим. Алексей Михайличенко испытывал датчанина в роли плеймейкера, хотя перед тем Дуэллунна пытались "прилепить" к флангу полузащиты. Датчанин забил два гола в контрольных матчах первого зимнего сбора 2020, выделялся желанием, динамикой, активностью, пониманием игры.

Но в официальных матчах после этого на поле себя не проявил. В июне продуктивно провел кубковый полуфинал против "Миная". Вот и все. Вот вам и яркий пример того, что удачная игра на контрольно-учебных сборах еще не является гарантированным пропуском в основной состав на официальные матчи.

Персональным болельщикам Евгения Коноплянки не стоит витать в облаках. Приятно, что Евгений напомнил о себе и показал, благодаря чему когда-то считался одним из самых сильных исполнителей УПЛ. Но это только контрольные сборы. Это соперники уровня "Бораца" и "Силекса". Рано говорить о том, что при наличии Соломона, Тайсона, Тете, Фернандо именно Евгений Коноплянка будет основным левым вингером.

Контрольные сборы стоит выделить в отдельную историю. Коноплянка забивал в Лиге чемпионов, отличался в УПЛ в воротах "Динамо". Но никогда после своего перехода в "Шахтера" не считался игроком основного состава. Только расширенной обоймы. И локальные успехи Евгения ни убеждали общественность в том, что этот игрок способен принести пользу чем-то большим, чем чисто имиджевой составляющей.

Поэтому контрольно-учебные сборы зимы 2021-го можно называть лучшим периодом Коноплянки в "Шахтере". Он забил четыре гола ("Лудогорцу", "Мариуполю", дважды "Борацу" (один гол – с рикошетом от защитника)), имеет в активе голевую передачу. Понравился заряженностью на ворота и оправданной активностью. Но станет ли все это началом возрождения талантливого, но "заплесневелого" игрока?

Контрольные матчи – это лишь искра в топливной системе. Чтобы двигаться дальше, набирая скорость и мощность, нужен бензин. Для Коноплянки это едва ли не последний шанс реально, а не чисто формально, реанимировать карьеру. Если не станет основным в "Шахтере" сейчас, то дальше движение возможно только по нисходящей траектории.