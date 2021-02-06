Премьер-лига
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Интернасьонал провёл встречу с Шахтёром по поводу Тайсона
Клуб не спешит с возвращением воспитанника
"Интернасьонал" ещё не делал официального предложения "Шахтеру" по Тайсону, сообщает Revista Colorada.
По информации источника, клубы недавно провели первую встречу, но до конкретных предложений дело пока не дошло.
Контракт Тайсона с "Шахтёром" истекает летом, так что это последняя возможность продать бразильца для "горняков".
Сам Тайсон уже горит желанием вернуться в родной клуб.
По итогам 34 туров "Интернасьонал" лидирует в чемпионате Бразилии с 66 очками в активе.
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