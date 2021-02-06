  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Интернасьонал провёл встречу с Шахтёром по поводу Тайсона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интернасьонал провёл встречу с Шахтёром по поводу Тайсона

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб не спешит с возвращением воспитанника

Интернасьонал провёл встречу с Шахтёром по поводу Тайсона
Новина українською

"Интернасьонал" ещё не делал официального предложения "Шахтеру" по Тайсону, сообщает Revista Colorada.

По информации источника, клубы недавно провели первую встречу, но до конкретных предложений дело пока не дошло.

Контракт Тайсона с "Шахтёром" истекает летом, так что это последняя возможность продать бразильца для "горняков".

Сам Тайсон уже горит желанием вернуться в родной клуб.

По итогам 34 туров "Интернасьонал" лидирует в чемпионате Бразилии с 66 очками в активе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...