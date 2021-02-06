Заря - Динамо Тбилиси: видео онлайн трансляция

Луганчане завершают игровую подготовку ко второй части сезона. Последним спарринг-партнёром "чёрно-белых" станет "Динамо" из Тбилиси. Ранее этой зимой с чемпионом Грузии уже встречались ковалёвский "Колос" (1:1) и киевское "Динамо" (1:0).

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Товарищеский матч

6 февраля. Турция. Начало в 14:30

"Заря" (Луганск, Украина) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)