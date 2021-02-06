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Заря - Динамо Тбилиси: видео онлайн трансляция

Премьер-лига
(3 голосов)

Финальный спарринг в Турции

Заря - Динамо Тбилиси: видео онлайн трансляция
Новина українською

Луганчане завершают игровую подготовку ко второй части сезона. Последним спарринг-партнёром "чёрно-белых" станет "Динамо" из Тбилиси. Ранее этой зимой с чемпионом Грузии уже встречались ковалёвский "Колос" (1:1) и киевское "Динамо" (1:0).

Следите за матчем "Заря" - "Динамо" Тбилиси прямо в этой новости в плеере Youtube-канала ФК "Заря". Если у вас нет возможности смотреть видео трансляцию поединка, вы можете отслеживать ход событий на поле вместе с событийным онлайном на UA-Футбол здесь.

Товарищеский матч
6 февраля. Турция. Начало в 14:30
"Заря" (Луганск, Украина) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Тбилиси)
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