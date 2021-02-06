Динамо - Шкендия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Товарищеский матч

6 февраля. Турция. Начало в 16:00

"Динамо" (Киев, Украина) - "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)

Этот поединок изначально должен был состояться в воскресенье, однако буквально в пятницу стало известно, что клубы договорились перенести встречу на субботу. "Шкендия" нынешней зимой уже встречалась с "Десной" (3:1) и "Зарёй" (1:1). Теперь очередь померяться силами с лидером УПЛ. Для "Динамо" это предпоследний матч на сборах: на понедельник запланирована встреча с борисовским БАТЭ.