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Динамо - Шкендия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Предпоследний матч "динамовцев" на сборах
Товарищеский матч
6 февраля. Турция. Начало в 16:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)
Этот поединок изначально должен был состояться в воскресенье, однако буквально в пятницу стало известно, что клубы договорились перенести встречу на субботу. "Шкендия" нынешней зимой уже встречалась с "Десной" (3:1) и "Зарёй" (1:1). Теперь очередь померяться силами с лидером УПЛ. Для "Динамо" это предпоследний матч на сборах: на понедельник запланирована встреча с борисовским БАТЭ.
Смотрите матч "Динамо" - "Шкендия" прямо в этой новости в плеере Youtube-канала ФК "Динамо". Если у вас нет возможности следить за видео трансляцией, вы можете открыть текстовый онлайн на UA-Фуутбол
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