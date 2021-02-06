  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Шкендия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Шкендия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(3 голосов)

Предпоследний матч "динамовцев" на сборах

Динамо - Шкендия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

Товарищеский матч
6 февраля. Турция. Начало в 16:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)

Этот поединок изначально должен был состояться в воскресенье, однако буквально в пятницу стало известно, что клубы договорились перенести встречу на субботу. "Шкендия" нынешней зимой уже встречалась с "Десной" (3:1) и "Зарёй" (1:1). Теперь очередь померяться силами с лидером УПЛ. Для "Динамо" это предпоследний матч на сборах: на понедельник запланирована встреча с борисовским БАТЭ.

Смотрите матч "Динамо" - "Шкендия" прямо в этой новости в плеере Youtube-канала ФК "Динамо". Если у вас нет возможности следить за видео трансляцией, вы можете открыть текстовый онлайн на UA-Фуутбол здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шкендия (Тетово)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...