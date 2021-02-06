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Десна – Рудар 2:0. Обзор спарринга
Черниговцы вновь победили в товарищеском матче
"Десна" провела свой предпоследний спарринг на турецком сборе. Команда Александра Рябоконя встречалась с "Рударом" из Черногории.
Поединок прошел с преимуществом украинской команды и вполне резонно завершился победой "Десны" со счетом 2:0. Голы забивали Безбородько и Белич.
Свой последний матч на сборах Десна проведет 9 февраля против латвийского "Вентспилса".
Десна - Рудар (Плевля, Черногория) 2:0
Голы: Безбородко, Белич.
Десна: Литовка, Гитченко, Дима (Чепурненко 46), Полегенько (Демьяненко 70), Мостовой (Огиря 46), Ермаков (Шостка 70), Домбровский (Билошевский 70), Арвеладзе (Белич 70), Шевцов, Безбородько (Картушов 70) , Дегтярев (Гуцуляк 46).
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