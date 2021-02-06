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Заря побеждает в последнем матче на сборах - решающий гол на счету 20-летнего Алефиренко
Молодой форвард пробивает дорогу в основную команду
Луганская "Заря" заканчивала свой зимний сбор матчем против "Динамо", которое представляет Тбилиси. Стартовый состав похож на основной и, вероятно, именно такой набор игроков Виктор Скрипник выпустит на матч против "Десны". Главная новость - возвращение Владлена Юрченко, пропустившего часть матчей из-за травм.
"Заря" отдала дань традициям, пропустив первой на этих сборах, однако достаточно быстро счет удалось сравнять Кочергину. В целом, луганчане большую часть встречи играли первым номером, в то время как "Динамо" делало ставки на контратаки. Давление дало результат - затяжная атака во втором тайме закончилась навесом в штрафную от Хомченовского, там Гладкий головой скинул на Алефиренко и в касание мощным ударом прошил голкипера - 2:1. Победа могла и уйти от команды Скрипника, но благо в решающий момент на 87-й минуте круглый угодил в штангу.
Луганский клуб заслуженно дожал сегодня соперника и на мажорной ноте закончил свой сбор. "Заря" возвращается в Украину, где будет ждать возобновления сезона УПЛ. Следующий матч против "Десны".
"Заря" - "Динамо" Тб 2:1
Голы: Кочергин 28, Алефиренко 76
"Заря": Василь - Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна (Гринь, 18), Цыганикс (Жуниньо, 46) - Назарина - Хомченковский (Хлань, 89), Юрченко (Мильченко, 65), Кочергин - Гладкий, Аллахяр (Алефиренко, 41, Демченко, 89)
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