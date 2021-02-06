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Вингер Ворсклы перешел в румынский чемпионат

Премьер-лига
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Иван Пешич покинул украинский клуб

Вингер Ворсклы перешел в румынский чемпионат
Новина українською

Румынский "Волунтари" объявил о подписании уже бывшего полузащитника "Ворсклы" Ивана Пешича на своей официальной странице в Фейсбук.

Игрок присоединился к команде на правах свободного агента. За полтавчан он выступал с августа прошлого года, проведя всего 327 минут в 10 матчах за клуб. Никакими результативными действиями он не отличился, кроме записанной в свой пассив желтой карточки.

На данный момент "Волунтари" занимает предпоследнее место в румынском чемпионате, опережая аутсайдера "Политехнику Яссы" на одно очко.

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В статье: Ворскла (Полтава) Иван Пешич
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Источник:
Voluntari

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