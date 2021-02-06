Вингер Ворсклы перешел в румынский чемпионат

Румынский "Волунтари" объявил о подписании уже бывшего полузащитника "Ворсклы" Ивана Пешича на своей официальной странице в Фейсбук.

Игрок присоединился к команде на правах свободного агента. За полтавчан он выступал с августа прошлого года, проведя всего 327 минут в 10 матчах за клуб. Никакими результативными действиями он не отличился, кроме записанной в свой пассив желтой карточки.

На данный момент "Волунтари" занимает предпоследнее место в румынском чемпионате, опережая аутсайдера "Политехнику Яссы" на одно очко.