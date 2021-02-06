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Александрия - Кайрат: видео онлайн трансляция
Подготовка продолжается
"Александрия" проводит подготовку к возобновлению сезона. В очередном своем спарринге команда Шарана сыграет против "Кайрата".
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Контрольный матч
"Александрия" 16:00 "Кайрат"
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