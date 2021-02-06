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Контрольный матч. Александрия забила четыре в ворота Кайрата

Премьер-лига
(1 голосов)

Пропустили лишь однажды

Контрольный матч. Александрия забила четыре в ворота Кайрата
UA-Футбол
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"Александрия" во время контрольных сборов добыла победу над "Кайратом".

Первая половина встречи закончилась вничью 0:0, а самое интересное случилось уже после перерыва. "Горожане" забили сразу четыре раза, дав шанс сопернику отметиться лишь голом престижа. Виктория за командой Шарана.

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"Александрия" - "Кайрат" 4:1
Голы: Шастал 48, Ситало 57, Устименко 70, 80
"Александрия" (старт): Билык - Пашаев, Бондаренко, Дубра, Вантух - Гречишкин, Банада - Шастал, Ковалец, Третьяков - Ситало

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В статье: ФК Александрия Кайрат (Алма-Аты)
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