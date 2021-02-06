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Рух вернулся со сборов с аргентинским игроком

Премьер-лига
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Еще один легионер для львовян

Рух вернулся со сборов с аргентинским игроком
Новина українською

В пятницу, 5-го февраля, "Рух" прибыл во Львов после 17-ти дней подготовительных сборов в Турции. Вместе с командой в аэропорту имени Даниила Галицкого приземлился потенциальный новичок команды.

Аргентинский легионер выступает на позиции полузащитника. Он находился на просмотре и прошел с командой цикл сборов. Пока неизвестно договорятся ли стороны о продолжении сотрудничества.

Отметим, что новоиспеченный иностранный игрок львовян Рагнар Сигурдссон не сыграл ни минуты на сборах в Турции из-за незначительного повреждения.

Следующий матч подопечные Ивана Федыка проведут в следующее воскресенье, 14-го февраля, против "Ворсклы".

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В статье: УПЛ Рух (Львов)
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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