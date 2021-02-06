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СМИ: Рух не сможет рассчитывать на зимнего новичка до марта
Пропустил все сборы
Новичок "Руха" Александр Борячук не поможет команде в первых матчах зимы. Об этом передает Meta-ratings.
По их данным, у арендованного у "Шахтера" нападающего был аппендицит, и на него "Рух" сможет рассчитывать в лучшем случае в марте. Другой новичок, Рагнар Сигурдссон, также не играл на сборах из-за повреждения.
Отметим, что первый официальный матч зимой "Рух" проведет против "Ворсклы".
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Источник:Meta-ratings
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