СМИ: Рух не сможет рассчитывать на зимнего новичка до марта

Новичок "Руха" Александр Борячук не поможет команде в первых матчах зимы. Об этом передает Meta-ratings.

По их данным, у арендованного у "Шахтера" нападающего был аппендицит, и на него "Рух" сможет рассчитывать в лучшем случае в марте. Другой новичок, Рагнар Сигурдссон, также не играл на сборах из-за повреждения.

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Отметим, что первый официальный матч зимой "Рух" проведет против "Ворсклы".