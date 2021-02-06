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Два динамовца и игрок Шахтера. УАФ объявила номинантов на лучшего молодого игрока года

Премьер-лига
(1 голосов)

Достаточно прогнозируемо

Два динамовца и игрок Шахтера. УАФ объявила номинантов на лучшего молодого игрока года
Новина українською

Украинская ассоциация футбола объявила номинантов на звание "Лучшего молодого игрока 2020-го года". В список могли войти исполнители 1999 года рождения и моложе.

В финальную номинацию из трех участников попали два игрока киевского "Динамо": Виталий Миколенко и Илья Забарный, а также голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин.

Отметим, что в прошлом году лучшим молодым футболистом стал один из нынешних номинантов - Виталий Миколенко.

Церемония награждения должна пройти 15 февраля. На ней кроме вышеупомянутой награды будет объявлено лучшего игрока и тренера в Украине и украинца за рубежом, символическую сборную прошлого года, лучший гол, лучшего футзалиста и футзалистку и лучшего игрока по пляжному футболу.

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В статье: Виталий Миколенко УАФ Илья Забарный Анатолий Трубин
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
06.02.2021 в 22:03
пєчалька. два захисника і воротнік. а напи з "креативщиками" курять напевно.
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