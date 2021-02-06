Два динамовца и игрок Шахтера. УАФ объявила номинантов на лучшего молодого игрока года

Украинская ассоциация футбола объявила номинантов на звание "Лучшего молодого игрока 2020-го года". В список могли войти исполнители 1999 года рождения и моложе.

В финальную номинацию из трех участников попали два игрока киевского "Динамо": Виталий Миколенко и Илья Забарный, а также голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин.

Отметим, что в прошлом году лучшим молодым футболистом стал один из нынешних номинантов - Виталий Миколенко.

Церемония награждения должна пройти 15 февраля. На ней кроме вышеупомянутой награды будет объявлено лучшего игрока и тренера в Украине и украинца за рубежом, символическую сборную прошлого года, лучший гол, лучшего футзалиста и футзалистку и лучшего игрока по пляжному футболу.