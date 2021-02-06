Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два динамовца и игрок Шахтера. УАФ объявила номинантов на лучшего молодого игрока года
Достаточно прогнозируемо
Украинская ассоциация футбола объявила номинантов на звание "Лучшего молодого игрока 2020-го года". В список могли войти исполнители 1999 года рождения и моложе.
В финальную номинацию из трех участников попали два игрока киевского "Динамо": Виталий Миколенко и Илья Забарный, а также голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин.
Отметим, что в прошлом году лучшим молодым футболистом стал один из нынешних номинантов - Виталий Миколенко.
Церемония награждения должна пройти 15 февраля. На ней кроме вышеупомянутой награды будет объявлено лучшего игрока и тренера в Украине и украинца за рубежом, символическую сборную прошлого года, лучший гол, лучшего футзалиста и футзалистку и лучшего игрока по пляжному футболу.
Популярное сейчас
- Роналду шумит, Коваленко принимают в Бергамо, Моуриньо рискует работой. Аудиомнение #67
- Шахтёр завершил сборы, у Динамо впереди ещё два матча. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Немецкий педантизм. Бавария ночевала в аэропорту из-за 30-секундного опоздания на рейс
- Легионер Зари заметил, что украинский язык в Украине нужен только для разговоров с бабушкой
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом