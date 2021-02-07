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Непобежденные. Львов сыграл ничью в последнем матче на сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Скоро возобновления сезона

Непобежденные. Львов сыграл ничью в последнем матче на сборах
UA-Футбол
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ФК "Львов" завершил свои турецкие сборы. Последним соперником команды Шумского было "Динамо", которое представляет город Батуми.

Встреча закончилась вничью 1:1, а единственный гол в составе "сине-золотых" забил Ренан. Отметим, что за семь сыгранных матчей на сборах "Львов" ни разу не проиграл - четыре победы и три ничьи.

Читайте такжеТаблица спаррингов клубов УПЛ

"Львов" - "Динамо" Б 1:1
Голы: Ренан 30
"Львов": Ильющенков (Серватяк, 70), Ременяк (Якимец, 65), Лобай, Крушинский, Комарец (Бусько, 65), Фране (Романчук, 65), Довгий, Грисьо (Топчий, 70), Алваро (Ныч, 65), Игрок на просмотре (Казлаускас, 70), Ренан (Захаркив, 70)

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В статье: ФК Львов Динамо (Батуми) Оливейра Ренан
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