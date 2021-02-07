Непобежденные. Львов сыграл ничью в последнем матче на сборах

ФК "Львов" завершил свои турецкие сборы. Последним соперником команды Шумского было "Динамо", которое представляет город Батуми.

Встреча закончилась вничью 1:1, а единственный гол в составе "сине-золотых" забил Ренан. Отметим, что за семь сыгранных матчей на сборах "Львов" ни разу не проиграл - четыре победы и три ничьи.

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"Львов" - "Динамо" Б 1:1

Голы: Ренан 30

"Львов": Ильющенков (Серватяк, 70), Ременяк (Якимец, 65), Лобай, Крушинский, Комарец (Бусько, 65), Фране (Романчук, 65), Довгий, Грисьо (Топчий, 70), Алваро (Ныч, 65), Игрок на просмотре (Казлаускас, 70), Ренан (Захаркив, 70)