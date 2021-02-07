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Борячук вылетел до марта из-за аппендицита

Премьер-лига
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Форвард не поможет команде в ближайших турах

Борячук вылетел до марта из-за аппендицита
Новина українською

Форвард "Руха" Андрей Борячук пропустил спарринги на сборах в Турции из-за аппендицита, сообщает Meta-ratings.

24-летний игрок пропустит февральские матчи команды и вернется на поле в марте.

В январе Борячук перешел в "Рух" на правах аренды из "Шахтера".

Напомним, что в 14 туре чемпионата УПЛ "Рух" 14 февраля будет принимать одного из лидеров "Ворсклу".

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Андрей Борячук
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