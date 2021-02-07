Днепр-1 разгромно уступил узбекистанскому Локомотиву

"Днепр-1" разгромно уступил "Локомотиву" из Ташкента, пропустив 3 гола во втором тайме.

"Днепр-1" – "Локомотив" Ташкент – 0:3

Голы: 0:1 – 46, Кодиркулов, 0:2 – 63, Абдуллаев, 0:3 – 86, Туропов

"Днепр-1" – Сарнавский (Махарадзе, 72), Сафронов, Адамюк, Сваток, Цуриков, Соловьев (Домарацкий, 76), Батагов, Вагнер (Заяц, 57), Ярмолюк, Булеца, Хобленко.

Отметим, что это не последний спарринг для украинского клуба сегодня. Вслед за этим "Днепр-1" проведёт товарищескую игру с "Зетой" (Черногория). Поединок начнётся в 16:30.