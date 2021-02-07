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Днепр-1 разгромно уступил узбекистанскому Локомотиву

Премьер-лига
(2 голосов)

Вслед за этим днепряне проведут ещё один спарринг

Днепр-1 разгромно уступил узбекистанскому Локомотиву
Новина українською

"Днепр-1" разгромно уступил "Локомотиву" из Ташкента, пропустив 3 гола во втором тайме.

"Днепр-1" – "Локомотив" Ташкент – 0:3
Голы: 0:1 – 46, Кодиркулов, 0:2 – 63, Абдуллаев, 0:3 – 86, Туропов
"Днепр-1" – Сарнавский (Махарадзе, 72), Сафронов, Адамюк, Сваток, Цуриков, Соловьев (Домарацкий, 76), Батагов, Вагнер (Заяц, 57), Ярмолюк, Булеца, Хобленко.

Отметим, что это не последний спарринг для украинского клуба сегодня. Вслед за этим "Днепр-1" проведёт товарищескую игру с "Зетой" (Черногория). Поединок начнётся в 16:30.

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В статье: Локомотив (Ташкент) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Kela (Одесса)
07.02.2021 в 12:51
ДНО это про Днепр-1
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