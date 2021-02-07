Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна - Кайсар: видео онлайн трансляция
Подготовка продолжается
Черниговская "Десна" проводит очередной матч на зимних сборах. В соперниках - казахский "Кайсар".
Читайте такжеТаблица спаррингов клубов УПЛ
Контрольный матч
"Десна" 13:00 "Кайсар"
Стартовый состав "Десны": Паст, Тамм, Дима, Конопля, Мостовой, Огиря, Тотовицкий, Арвеладзе, Калитвинцев, Будковский, Гуцуляк
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бавария - первая, Шальке - последний. Таблица Бундеслиги 2020/21
- Реал и Севилья обходят Барсу, каталонцы сыграют сегодня. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Очередной новичок Днепра-1, Ксенз на пути в Первую лигу. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шахтёр завершил сборы, у Динамо впереди ещё два матча. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...