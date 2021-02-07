Заря вернулась со сборов

Сегодня утром, 7 февраля, луганская "Заря" прибыла в Запорожье после месяца тренировочных сборов в турецком Белеке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Всего "красно-черные" провели семь спаррингов, в которых трижды сыграли вничью и по два раза проиграли и победили. Забито луганчанами было столько же, столько и пропущено - 10 голов. Лучшим бомбардиром сборов стал Дмитрий Хомченовский, отправив в сетку ворот соперников два мяча.

На команду ждет один выходной день, а уже с понедельника - подготовка к первому официальному матчу года. Подопечные Скрипника будут противостоять черниговской "Десне" 13-го февраля.