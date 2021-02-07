Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря вернулась со сборов
Команда прибыла в Украину
Сегодня утром, 7 февраля, луганская "Заря" прибыла в Запорожье после месяца тренировочных сборов в турецком Белеке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Всего "красно-черные" провели семь спаррингов, в которых трижды сыграли вничью и по два раза проиграли и победили. Забито луганчанами было столько же, столько и пропущено - 10 голов. Лучшим бомбардиром сборов стал Дмитрий Хомченовский, отправив в сетку ворот соперников два мяча.
На команду ждет один выходной день, а уже с понедельника - подготовка к первому официальному матчу года. Подопечные Скрипника будут противостоять черниговской "Десне" 13-го февраля.
Популярное сейчас
- Ливерпуль - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча
- Милан сегодня может вернуть первое место, Юве подбирается к лидерам. Таблица Серии А - 2020/21
- Очередной новичок Днепра-1, Ксенз на пути в Первую лигу. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шахтёр завершил сборы, у Динамо впереди ещё два матча. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО