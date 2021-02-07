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Заря вернулась со сборов

Премьер-лига
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Команда прибыла в Украину

Заря вернулась со сборов
Новина українською

Сегодня утром, 7 февраля, луганская "Заря" прибыла в Запорожье после месяца тренировочных сборов в турецком Белеке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Всего "красно-черные" провели семь спаррингов, в которых трижды сыграли вничью и по два раза проиграли и победили. Забито луганчанами было столько же, столько и пропущено - 10 голов. Лучшим бомбардиром сборов стал Дмитрий Хомченовский, отправив в сетку ворот соперников два мяча.

На команду ждет один выходной день, а уже с понедельника - подготовка к первому официальному матчу года. Подопечные Скрипника будут противостоять черниговской "Десне" 13-го февраля.

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ
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Источник:
Заря

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