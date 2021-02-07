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Заря - Динамо Тбилиси 2:1. Видео голов и обзор матча
Последний матч луганчан на сборах
Зимние сборы "Заря" закрепила спаррингом с действующим чемпионом Грузии - тбилисским "Динамо". Подопечные Виктора Скрипника, по традиции турецких товарищеских матчей, пропустили первыми, но смогли отквитать два гола. Победный мяч забил 20-летний Даниил Алефиренко, который расстрелял ворота соперников из-пределов штрафной.
"Заря" - "Динамо" Тб 2:1
Голы: Кочергин 28, Алефиренко 76
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