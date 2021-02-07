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Чеснаков: Задача для Ворсклы - бронза и попадание в еврокубки
Амбициозные слова
Капитан полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков поделился планами и целями команды на текущий сезон:
"Впервые такие затяжные сборы - 26 дней безвыездно. Психологически было трудно. Уже дома, и очень этому рады.
Мы уже раз выигрывали "бронзу". Хотим повторить, сделать такой же успех, поэтому сами перед собой ставим задачу - попасть в еврокубки и занять третье место", - сказал Владимир Чеснаков.
После первой половины сезона "Ворскла" занимает пятое место в УПЛ, уступая третей "Десне" три очка. Отметим, что после первых трех туров полтавчане шли на первой позиции, но затем у подопечных Сачко начался постепенный спад. На данный момент у них всего одна победа в последних семи матчах чемпионата Украины.
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