Чеснаков: Задача для Ворсклы - бронза и попадание в еврокубки

Капитан полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков поделился планами и целями команды на текущий сезон:

"Впервые такие затяжные сборы - 26 дней безвыездно. Психологически было трудно. Уже дома, и очень этому рады.

Мы уже раз выигрывали "бронзу". Хотим повторить, сделать такой же успех, поэтому сами перед собой ставим задачу - попасть в еврокубки и занять третье место", - сказал Владимир Чеснаков.