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Коноплянка, Степаненко или Корниенко? Шахтер опубликовал все голы команды на турецких сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Здесь есть и последний мяч Коваленко за "горняков"

Коноплянка, Степаненко или Корниенко? Шахтер опубликовал все голы команды на турецких сборах
Новина українською

Донецкий "Шахтер" завершил зимнюю подготовку ко второй части сезона в Турции. Подопечные Луиша Каштру провели семь спаррингов (2 победы, 4 ничьи, 1 поражение), в которых забили 11 голов. Лучшим бомбардиром команды стал Евгений Коноплянка, оформив четыре взятия ворот. Еще по разу отличались Алан Патрик, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Додо, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко и Фернандо. Вашему вниманию представляем все эти мячи в одном видео.

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В статье: Евгений Коноплянка Тарас Степаненко Фернандо Алан Патрик Шахтер (Донецк) Додо Виктор Коваленко Манор Соломон Виктор Корниенко
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Комментарии (1)
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Technical
07.02.2021 в 16:31
А Коноплянка, схоже, набирає форму. Хоче бути основним на Євро?)
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