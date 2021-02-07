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Коноплянка, Степаненко или Корниенко? Шахтер опубликовал все голы команды на турецких сборах
Здесь есть и последний мяч Коваленко за "горняков"
Донецкий "Шахтер" завершил зимнюю подготовку ко второй части сезона в Турции. Подопечные Луиша Каштру провели семь спаррингов (2 победы, 4 ничьи, 1 поражение), в которых забили 11 голов. Лучшим бомбардиром команды стал Евгений Коноплянка, оформив четыре взятия ворот. Еще по разу отличались Алан Патрик, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Додо, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко и Фернандо. Вашему вниманию представляем все эти мячи в одном видео.
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07.02.2021 в 16:31
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