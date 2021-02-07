  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шабанов близок к трансферу в польский чемпионат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шабанов близок к трансферу в польский чемпионат

Премьер-лига
(1 голосов)

Оборонец может присоединиться к претенденту на чемпионство

Шабанов близок к трансферу в польский чемпионат
Новина українською

Центральный защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов может стать игроком варшавской "Легии". Об этом сообщает польское издание Legia.net.

Украинец, вероятно, присоединится к составу "зеленых" на правах аренды до конца сезона. Зимнее трансферное окно в Польше открыто к 24 февраля.

Центральный защитник в этом сезоне провел всего два матча: против "Барселоны" в Лиге Чемпионов, и против "Шахтера" в Премьер Лиге, и то на позиции левого оборонца.

За "Динамо" Шабанов выступает с января 2018 года. Тогда он присоединился к команде на правах свободного агента. Текущее контрактное соглашение между сторонами действительно до конца текущего года. Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 1,5 млн евро.

Отметим, что "Легия" на данный момент занимает второе место в польской Екстраклясе, уступая лидеру "Погонь Щецин" два очка. В этом году варшавская команда встречалась с "Динамо" - коллективы провели спарринг в Дубае.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) УПЛ Артем Шабанов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Legia.net

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Oлeкcин (Н.)
07.02.2021 в 17:25
А-ха-хах, Италия, Испания, Англия... Турция да Польша - вот потолок для полярных!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...