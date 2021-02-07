Шабанов близок к трансферу в польский чемпионат

Центральный защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов может стать игроком варшавской "Легии". Об этом сообщает польское издание Legia.net.

Украинец, вероятно, присоединится к составу "зеленых" на правах аренды до конца сезона. Зимнее трансферное окно в Польше открыто к 24 февраля.

Центральный защитник в этом сезоне провел всего два матча: против "Барселоны" в Лиге Чемпионов, и против "Шахтера" в Премьер Лиге, и то на позиции левого оборонца.

За "Динамо" Шабанов выступает с января 2018 года. Тогда он присоединился к команде на правах свободного агента. Текущее контрактное соглашение между сторонами действительно до конца текущего года. Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 1,5 млн евро.

Отметим, что "Легия" на данный момент занимает второе место в польской Екстраклясе, уступая лидеру "Погонь Щецин" два очка. В этом году варшавская команда встречалась с "Динамо" - коллективы провели спарринг в Дубае.