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Бенито: Олимпик вернулся со сборов в Украину, чтобы побеждать

Премьер-лига
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Хавбек подвел итоги тренировочных сборов донецкой команды

Бенито: Олимпик вернулся со сборов в Украину, чтобы побеждать
Новина українською

Атакующий полузащитник "Олимпика" Бенито поделился мыслями насчет тренировочных сборов донецкой команды.

"Три недели мы плечом к плечу готовились к возобновлению чемпионата. От сборов остались самые позитивные эмоции. "Олимпик" вернулся в Украину, чтобы побеждать. Мы очень мотивированы. Уверен, весеннюю часть турнира мы пройдем более ровно и сможем финишировать там, где хотят видеть нас болельщики", – рассказал Бенито.

После 12-ти туров команда Игоря Климовского имеет в своем активе 17 очков и идет на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Олимпик (Донецк) Бенито
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Источник:
olimpik.com.ua

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