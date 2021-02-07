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Бенито: Олимпик вернулся со сборов в Украину, чтобы побеждать
Хавбек подвел итоги тренировочных сборов донецкой команды
Атакующий полузащитник "Олимпика" Бенито поделился мыслями насчет тренировочных сборов донецкой команды.
"Три недели мы плечом к плечу готовились к возобновлению чемпионата. От сборов остались самые позитивные эмоции. "Олимпик" вернулся в Украину, чтобы побеждать. Мы очень мотивированы. Уверен, весеннюю часть турнира мы пройдем более ровно и сможем финишировать там, где хотят видеть нас болельщики", – рассказал Бенито.
После 12-ти туров команда Игоря Климовского имеет в своем активе 17 очков и идет на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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