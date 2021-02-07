Бенито: Олимпик вернулся со сборов в Украину, чтобы побеждать

Атакующий полузащитник "Олимпика" Бенито поделился мыслями насчет тренировочных сборов донецкой команды.

"Три недели мы плечом к плечу готовились к возобновлению чемпионата. От сборов остались самые позитивные эмоции. "Олимпик" вернулся в Украину, чтобы побеждать. Мы очень мотивированы. Уверен, весеннюю часть турнира мы пройдем более ровно и сможем финишировать там, где хотят видеть нас болельщики", – рассказал Бенито.