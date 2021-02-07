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Александрия оценила Ковальца в 800 тыс евро

Премьер-лига
(2 голосов)

Днепр-1 дает меньше

Александрия оценила Ковальца в 800 тыс евро
Новина українською

"Александрия" поставила ценник на своего полузащитника Кирилла Ковальца. Клуб хочет выручить за игрока 800 тыс евро. Об этом сообщает Футбольный формат.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" хочет заплатить меньше этой указанной суммы - полмиллиона евро. Стороны пока продолжают вести переговоры.

Кирилл Ковалец в этом сезоне провел за "горожан" 11 матчей, в которых записал в свой актив четыре ассиста. В составе "Александрии" он выступает с лета 2018-го года. Тогда контракт был заключен на четыре сезона. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тыс евро.

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В статье: Кирилл Ковалец УПЛ Александрия Днепр-1
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