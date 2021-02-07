Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кополовец: Штраф в Минае за лишние 100 грамм веса - 10 долларов
Закарпатцы требовательны к футболистам
Игрок и спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о штрафах из-за избыточного веса футболистов:
"За каждые лишние 100 грамм веса игрок платит 10 долларов. После отпуска несколько футболистов имели избыточный вес", - передает слова Кополовца Футбольный формат.
Кто именно был не в форме - не сообщается.
После первой части чемпионата "Минай" занимает 11 место в УПЛ, опережая зону вылета на два очка. Следующий матч подопечные Василия Кобина проведут в следующую субботу, 13-го февраля, против "Львова".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбольний формат
Популярное сейчас
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
- СМИ: Динамо в последний момент перехватило у ЦСКА хавбека сборной Норвегии U-21
- Реал и Севилья обходят Барсу, каталонцы сыграют сегодня. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Очередной новичок Днепра-1, Ксенз на пути в Первую лигу. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Po4eson (Одесса)
07.02.2021 в 20:41
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...