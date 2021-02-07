Кополовец: Штраф за лишние 100 грамм веса - 10 долларов

Игрок и спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о штрафах из-за избыточного веса футболистов:

"За каждые лишние 100 грамм веса игрок платит 10 долларов. После отпуска несколько футболистов имели избыточный вес", - передает слова Кополовца Футбольный формат.

Кто именно был не в форме - не сообщается.

После первой части чемпионата "Минай" занимает 11 место в УПЛ, опережая зону вылета на два очка. Следующий матч подопечные Василия Кобина проведут в следующую субботу, 13-го февраля, против "Львова".