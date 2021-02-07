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СК Днепр-1 разгромно проиграл и победил в рамках контрольных поединков
Подопечные Йовичевича готовятся к возобновлению УПЛ
Сегодня, 7 января СК "Днепр-1" провел два контрольных поединка в рамках подготовки ко второй части сезона чемпионата Украины. В первом спарринге днепряне уступили узбекистанскому "Локомотиву" - со счетом 0:3.
Контрольный матч.
7 февраля. 10.00. Турция.
СК "Днепр-1" - "Локомотив" (Ташкент, Узбекистан) 0:3 (0:0)
Голы: Кодиркулов (46), Абдуллаев (63), №77 .... (86)
Во втором поединке подопечные Йовичевича сыграли намного лучше и разгромили ФК "Зета" 4:1.
Контрольный матч. 7 февраля. Лара. Miracle Football Center.
СК "Днепр-1" - "Зета" - 4:1 (2:0)
Голы: Довбик (5), Когут (39), Игнатенко (68), Орландич (70), Тейлор (86)
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