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СК Днепр-1 разгромно проиграл и победил в рамках контрольных поединков

Премьер-лига
(2 голосов)

Подопечные Йовичевича готовятся к возобновлению УПЛ

СК Днепр-1 разгромно проиграл и победил в рамках контрольных поединков
Новина українською

Сегодня, 7 января СК "Днепр-1" провел два контрольных поединка в рамках подготовки ко второй части сезона чемпионата Украины. В первом спарринге днепряне уступили узбекистанскому "Локомотиву" - со счетом 0:3.

Контрольный матч.

7 февраля. 10.00. Турция.

СК "Днепр-1" - "Локомотив" (Ташкент, Узбекистан) 0:3 (0:0)

Голы: Кодиркулов (46), Абдуллаев (63), №77 .... (86)

Во втором поединке подопечные Йовичевича сыграли намного лучше и разгромили ФК "Зета" 4:1.

Контрольный матч. 7 февраля. Лара. Miracle Football Center.

СК "Днепр-1" - "Зета" - 4:1 (2:0)

Голы: Довбик (5), Когут (39), Игнатенко (68), Орландич (70), Тейлор (86)

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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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Arsenals (Днепр)
07.02.2021 в 20:52
Днепр 100% будет в десятке чемпионата,а на следующий сезон в пятерку зайдет!
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alex.belogubko (одесса)
07.02.2021 в 20:06
гоните физрука Йовича --угробит Днепр
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Trztrqtr (Украина)
07.02.2021 в 20:36
Побольше лозунгов, не останавливайся.
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