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Сидклей: У Мирчи Луческу богатейший тренерский опыт, он требовательный

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразильцу нравится работать под руководством румынского наставника

Сидклей: У Мирчи Луческу богатейший тренерский опыт, он требовательный
Новина українською

Фланговый защитник “Динамо” Сидклей поделился впечатлениями от возвращения в стан "бело-синих", а также рассказал о работе под руководством Луческу.

- Конечно, я рад вернуться к тренировочному процессу и к работе в “Динамо”. С нетерпением ожидаю возобновления чемпионата.

- Похоже, в “Динамо” у тебя появились новые друзья, ты очень подружился с Жерсоном Родригесом.

- Мы с Жерсоном и раньше, когда я был в “Динамо”, общались и дружили. Поэтому был рад снова с ним встретиться. Все вместе ждем возвращения футбольного сезона.

- Какие у тебя впечатления от работы под руководством Мирчи Луческу?

- У Мирчи Луческу большой опыт, он требовательный, и мы должны выполнять все, о чем он просит. Мне очень нравится работать под его руководством, я могу многому научиться.

- Многие бразильцы, которые работали с Мирчей Луческу, уехали играть в серьезные клубы европейских топ-чемпионатов. Нет ли у тебя мыслей, что через несколько лет ты тоже можешь “выстрелить”?

- Повторюсь, что все игроки относятся к Мирче Луческу с огромным уважением, ведь у него богатейший тренерский опыт - не только в Украине, но и в других странах. На сегодняшний день я счастлив находиться в “Динамо”, мы проделали хорошую работу. А что касается будущего - посмотрим, что будет дальше.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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