Премьер-лига
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Динамо провело последнюю тренировку в Турции
Сегодня матч - и сразу летят в столицу
На сегодня у команды запланирован заключительный контрольный матч против белорусского БАТЭ, который начнется в 10:00, а после его завершения киевляне отправятся в Киев.
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Подготовка к возобновлению сезона продолжится уже на клубной базе "Динамо" в Вите-Литовской.
Первый официальный матч "бело-синих" состоится в субботу, 13 февраля - команда встретится с донецким "Олимпиком" в рамках 14-го тура Украинской Премьер-лиги.
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Источник:Динамо
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