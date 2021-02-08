Динамо провело последнюю тренировку в Турции

Динамовцы вчера провели последнюю тренировку в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

На сегодня у команды запланирован заключительный контрольный матч против белорусского БАТЭ, который начнется в 10:00, а после его завершения киевляне отправятся в Киев.

Подготовка к возобновлению сезона продолжится уже на клубной базе "Динамо" в Вите-Литовской.

Первый официальный матч "бело-синих" состоится в субботу, 13 февраля - команда встретится с донецким "Олимпиком" в рамках 14-го тура Украинской Премьер-лиги.