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Центральному защитнику Динамо больше понравился сбор в Турции, чем в ОАЭ
Где больше контрольных поединков
Защитник "
- Сбор подходит к завершению, впереди - чемпионат Украины и плей-офф Лиги Европы. Как настроение по этому поводу?
- Настроение супер, тем более в последней игре со "Шкендией" победили, что было очень важно для нас.
- Хочется уже домой?
- Не могу сказать за всех, ведь это индивидуально - кому-то хочется, кому-то - нет (улыбается). Однако за несколько дней возобновляется чемпионат, и я думаю, что мы к нему уже готовы.
- Достигнута цель этого сбора? Каких навыков приобрели, чему научились?
- Конечно, мы многому научились. Очень много компонентов отрабатывали на тренировках, поэтому, думаю, уже в матче с "Олимпиком" мы все покажем.
- Где больше понравилось готовиться - в Эмиратах или Турции?
- Лично мне - в Турции, потому что здесь произошло более игр. А что касается условий, то все было более или менее одинаковым, но в Турции мне понравилось чуть больше.
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