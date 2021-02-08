  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Центральному защитнику Динамо больше понравился сбор в Турции, чем в ОАЭ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Центральному защитнику Динамо больше понравился сбор в Турции, чем в ОАЭ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где больше контрольных поединков

Центральному защитнику Динамо больше понравился сбор в Турции, чем в ОАЭ
Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Сирота накануне возвращения команды в Киев подвел итоги зимних учебно-тренировочных сборов.

- Сбор подходит к завершению, впереди - чемпионат Украины и плей-офф Лиги Европы. Как настроение по этому поводу?

- Настроение супер, тем более в последней игре со "Шкендией" победили, что было очень важно для нас.

- Хочется уже домой?

- Не могу сказать за всех, ведь это индивидуально - кому-то хочется, кому-то - нет (улыбается). Однако за несколько дней возобновляется чемпионат, и я думаю, что мы к нему уже готовы.

Читайте такжеС трудом, но победили. Динамо - Шкендия 1:0. Видео гола и обзор матча

- Достигнута цель этого сбора? Каких навыков приобрели, чему научились?

- Конечно, мы многому научились. Очень много компонентов отрабатывали на тренировках, поэтому, думаю, уже в матче с "Олимпиком" мы все покажем.

- Где больше понравилось готовиться - в Эмиратах или Турции?

- Лично мне - в Турции, потому что здесь произошло более игр. А что касается условий, то все было более или менее одинаковым, но в Турции мне понравилось чуть больше.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) тренировочный сбор Александр Сирота
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
08.02.2021 в 09:17
Скільки би там зборів і тренувань. вони не провели, яких би нових навичок не навчились, а Брюгге вони не пройдуть, як би цього нам не хотілося.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...