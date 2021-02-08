Центральному защитнику Динамо больше понравился сбор в Турции, чем в ОАЭ

Защитник " Динамо " Александр Сирота накануне возвращения команды в Киев подвел итоги зимних учебно-тренировочных сборов.

- Сбор подходит к завершению, впереди - чемпионат Украины и плей-офф Лиги Европы. Как настроение по этому поводу?

- Настроение супер, тем более в последней игре со "Шкендией" победили, что было очень важно для нас.

- Хочется уже домой?

- Не могу сказать за всех, ведь это индивидуально - кому-то хочется, кому-то - нет (улыбается). Однако за несколько дней возобновляется чемпионат, и я думаю, что мы к нему уже готовы.

- Достигнута цель этого сбора? Каких навыков приобрели, чему научились?

- Конечно, мы многому научились. Очень много компонентов отрабатывали на тренировках, поэтому, думаю, уже в матче с "Олимпиком" мы все покажем.

- Где больше понравилось готовиться - в Эмиратах или Турции?

- Лично мне - в Турции, потому что здесь произошло более игр. А что касается условий, то все было более или менее одинаковым, но в Турции мне понравилось чуть больше.