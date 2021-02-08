Защитник Шахтера: Тренерский штаб работает над заменой Коваленко

Центральный защитник " Шахтера " Сергей Кривцов подытожил сбор своей команды в Турции

По его словам, все, что запланировал тренерский штаб, команда выполнила.

Тренеры в дальнейшем будут определяться с основным составом. Уже немного времени осталось до первых официальных матчей. Со своей стороны выполнял задание на 100%.

Ребята находятся в хорошей физической форме. Есть небольшая физическая усталость от сбора, но будет несколько выходных в Киеве, восстановимся и будем готовиться к официальным матчам.