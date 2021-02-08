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Защитник Шахтера: Тренерский штаб работает над заменой Коваленко
А игроки команды устали от сбора
Центральный защитник "
По его словам, все, что запланировал тренерский штаб, команда выполнила.
Тренеры в дальнейшем будут определяться с основным составом. Уже немного времени осталось до первых официальных матчей. Со своей стороны выполнял задание на 100%.
Ребята находятся в хорошей физической форме. Есть небольшая физическая усталость от сбора, но будет несколько выходных в Киеве, восстановимся и будем готовиться к официальным матчам.
Спросили Сергея и о переходе Виктора Коваленко в "Аталанту" и его замену в команде "горняков".
Заменить Коваленко в полузащите могут. Думаю, тренерский штаб сейчас над этим работает.
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