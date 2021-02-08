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Защитник Шахтера: Тренерский штаб работает над заменой Коваленко

Премьер-лига
(1 голосов)

А игроки команды устали от сбора

Защитник Шахтера: Тренерский штаб работает над заменой Коваленко
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов подытожил сбор своей команды в Турции

По его словам, все, что запланировал тренерский штаб, команда выполнила.

Тренеры в дальнейшем будут определяться с основным составом. Уже немного времени осталось до первых официальных матчей. Со своей стороны выполнял задание на 100%.

Ребята находятся в хорошей физической форме. Есть небольшая физическая усталость от сбора, но будет несколько выходных в Киеве, восстановимся и будем готовиться к официальным матчам.

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Спросили Сергея и о переходе Виктора Коваленко в "Аталанту" и его замену в команде "горняков".

Заменить Коваленко в полузащите могут. Думаю, тренерский штаб сейчас над этим работает.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
Профутбол Digital

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