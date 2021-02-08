Третий львовский клуб в карьере. Голкипер ПФК Львов рассказал, как Рух не продлил его контракт

В зимнюю паузу вратарские ряды ПФК " Львов " усилил опытный голкипер Александр Ильющенков. Воспитанник тернопольского футбола имеет за своими плечами опыт выступлений в футболке "Карпат", а предыдущим клубом голкипера была другая львовская команда - "Рух".

Он рассказал о своей адаптации в новом коллективе, варианты продолжения карьеры и недоразумения в болельщиков кругах.

- Александр, поделись впечатлениями от своих первых дней пребывания в новой команде.

- Мне все нравится. Впечатления положительные, команда замечательная. Видно, что в "Львове" хороший коллектив. С первого дня здесь было очень легко общаться со всеми. Приятно и то, как меня здесь приняли. Все хорошо.

- Ты прошел с командой уже второй сбор. Какие особенности подготовки у наставника "Львова" Виталия Шумского? Что можешь выделить?

- Прежде всего, хочется отметить весь тренерский штаб за профессионализм. Наставники знают, как нужно выполнять свою работу. Футболисты это чувствуют и, соответственно, стараются выполнять все, что от них требуют. Мне очень приятно, что я попал в команду Виталия Ивановича.

- Ты опытный украинский вратарь. Со своим предыдущим клубом прекратил сотрудничество еще осенью. Именно поэтому, перед переходом в "Львова" у тебя было несколько месяцев свободного времени. Какие поступали предложения от других команд за это время? Поступали ли вообще?

- Стоит начать, пожалуй, с того, что у меня завершился контракт с моим предыдущим клубом - львовским "Рухом". И соглашение не продлили. Почему так произошло? Это футбол, это жизнь. В любом случае хочу поблагодарить "Рух" за те все годы, которые я там провел. Это отличная команда с классными амбициями. Особенно благодарен президенту Григорию Козловскому, который во многом мне помог в футбольном плане, многому научил. Именно поэтому, о своем предыдущий клуб иметь всегда очень теплые воспоминания. Относительно возможных вариантов дальнейшего продолжения карьеры? Да, их хватало. Были предложения из Украины, были из-за рубежа. Впрочем, как только появился вариант с "Львовом", не раздумывал, все остальные развития событий отвергал. Очень рад, что попал в эту семьи.

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- Почему остановился именно на варианте со "Львовом"?

- Мне импонирует ПФК "Львов", люди, которые здесь работают. Еще раз хочу отметить тренерский штаб и, в частности, Виталия Ивановича Шумского, который мне импонирует не только как наставник, а также как и человек. Кроме того, здесь хватает футболистов, с которыми вместе уже играл в своей карьере. Именно поэтому, освоился очень быстро.

- Прошлым твоим местом работы был "Рух". Ты также выступал и за "Карпаты". Сейчас уже этап во "Львове". Как отреагировали на новость о твоем третий львовский клуб знакомые, близкие? Не видиш лично ты с футбольной точки зрения эту ситуацию, к примеру, конфликтной, как рисуют ее медиа или болельщики?

- Скажем так, пока никто в соцсетях или где мне ничего не выписывал (улыбается...). Не думаю, что эта ситуация какая-то особенная или даже конфликтная. В футболе так происходит. Сегодня играешь за один клуб, завтра уже в другом. В общем, счастлив, что удалось остаться во Львове. Я здесь живу уже не один год, поэтому чувствую себя местным. По моему мнению, никаких недоразумений не должно возникать.

- В первой части сезона первым номером в команде был Орест Костик, который довольно неплохо себя зарекомендовал. В его пользу играет также тот факт, что он уже не первый год находится в структуре "Львова". Каким образом будешь доказывать, что именно ты достоин места в рамке?

- Прежде всего, хочется отметить, что Орест Костик действительно довольно хорошо провел первую часть сезона. Мы уже с ним как следует познакомились, хороший парень. Знакомство прошло гладко (улыбается...). Относительно места в основе? Этот вопрос, наверное, не ко мне уже. Мы едим один хлеб. Как тренер решит - так и будет.

- Главные задачи, которые планируешь выполнить лично в футболке "Львова"?

- Цели, конечно, самые высокие. Хочу, чтобы мы вместе с командой прогрессировали, выполнили задание и остались в элите. Хочу помочь "Львову" своей игрой и принести как можно больше пользы от своего пребывания здесь.