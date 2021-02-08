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Ингулец показал свою тренировку для развития умения работы в команде

Премьер-лига
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Детишки - за ручки

Ингулец показал свою тренировку для развития умения работы в команде
Новина українською

Петровский "Ингулец" продолжает сбор в Турции. Команда Сергея Лавриненко накануне одержала победу в товарищеском поединке с болгарской командой.

Читайте такжеКоуч Ингульца заметил, как много дает статус команды УПЛ на сборе в Турции

А теперь петровцы продемонстрировали, как происходит восстановление команды на турецком пляже и тренировка командной работы.

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В статье: Ингулец (Петрово) тренировка тренировочный сбор
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Источник:
Інгулець

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