Болбат: Когда прощались с Витей, он произнес трогательную речь

Защитник "Шахтера" Сергей Болбат прокомментировал переход Виктора Коваленко в "Аталанту".

"Прощание было трогательным, ведь Витя достаточно долго находился в команде. Он произнес такую хорошую речь. Наверное, всплакнул где-то за углом. Ничего, это жизнь. Это яркий пример для молодых ребят.

Он перешел в топ-клуб. "Шахтер" тоже считается топ-клубом, но Витя выбрал другой путь. Ничего. Попрощались с ним, пожелали удачи. Это его выбор, желаем ему всего хорошего, чтобы все сложилось.

Это положительно и для сборной Украины. Есть много таких примеров. Зинченко, Малиновский и другие играют за границей и дают хороший импульс национальной команде", – сказал Болбат.