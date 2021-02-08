Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болбат: Когда прощались с Витей, он произнес трогательную речь
Игрок - об уходе партнера по команде
Защитник "Шахтера" Сергей Болбат прокомментировал переход Виктора Коваленко в "Аталанту".
"Прощание было трогательным, ведь Витя достаточно долго находился в команде. Он произнес такую хорошую речь. Наверное, всплакнул где-то за углом. Ничего, это жизнь. Это яркий пример для молодых ребят.
Он перешел в топ-клуб. "Шахтер" тоже считается топ-клубом, но Витя выбрал другой путь. Ничего. Попрощались с ним, пожелали удачи. Это его выбор, желаем ему всего хорошего, чтобы все сложилось.
Это положительно и для сборной Украины. Есть много таких примеров. Зинченко, Малиновский и другие играют за границей и дают хороший импульс национальной команде", – сказал Болбат.
Популярное сейчас
- Ман Сити побеждает 14 матчей подряд. Это повторение рекорда среди английских команд
- Бетис - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
- Ливерпуль - Манчестер Сити 1:4. Сложить полномочия!
- Легионер Динамо: Путь в донецкий клуб для меня закрыт
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО