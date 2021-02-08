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Болбат: Когда прощались с Витей, он произнес трогательную речь

Премьер-лига
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Игрок - об уходе партнера по команде

Болбат: Когда прощались с Витей, он произнес трогательную речь
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Болбат прокомментировал переход Виктора Коваленко в "Аталанту".

"Прощание было трогательным, ведь Витя достаточно долго находился в команде. Он произнес такую хорошую речь. Наверное, всплакнул где-то за углом. Ничего, это жизнь. Это яркий пример для молодых ребят.

Он перешел в топ-клуб. "Шахтер" тоже считается топ-клубом, но Витя выбрал другой путь. Ничего. Попрощались с ним, пожелали удачи. Это его выбор, желаем ему всего хорошего, чтобы все сложилось.

Это положительно и для сборной Украины. Есть много таких примеров. Зинченко, Малиновский и другие играют за границей и дают хороший импульс национальной команде", – сказал Болбат.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Сергей Болбат Виктор Коваленко
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Источник:
Профутбол Digital

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