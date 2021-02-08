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Без Сидорчука и с Бесединым. Луческу назвал стартовый состав на БАТЭ

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч начнется в 10:00

Без Сидорчука и с Бесединым. Луческу назвал стартовый состав на БАТЭ
Новина українською

Сегодня, 8 февраля, футболисты киевского "Динамо" сыграют заключительный контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турциии.

Команда Мирчи Луческу сыграет с белорусским "БАТЭ".

Главный тренер киевлян назвал состав на предстоящую встречу:

Состав "Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Караваев, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Цыганков, де Пена, Беседин.

Матч "Динамо" - "БАТЭ" начнется в 10:00.

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В статье: БАТЭ (Борисов) Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо Киев

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