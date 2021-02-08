Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без Сидорчука и с Бесединым. Луческу назвал стартовый состав на БАТЭ
Матч начнется в 10:00
Сегодня, 8 февраля, футболисты киевского "Динамо" сыграют заключительный контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турциии.
Команда Мирчи Луческу сыграет с белорусским "БАТЭ".
Главный тренер киевлян назвал состав на предстоящую встречу:
Состав "Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Караваев, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Цыганков, де Пена, Беседин.
Матч "Динамо" - "БАТЭ" начнется в 10:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Динамо Киев
Популярное сейчас
- Ман Сити наращивает преимущество, интрига в борьбе за место в ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
- 3+1 от Головина. Ним - Монако 3:4. Видео голов и обзор матча
- Клопп: Наша игра была достаточно хороша хотя бы для ничьей с Ман Сити
- Ушел из жизни отец братьев Суркисов
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...