Луческу нашел центрального защитника, а Суркис - уже за него договорился - СМИ

Румынские СМИ сообщают, что киевское " Динамо " договаривается о переходе центрального защитника команды "Вииторул", 22-летнего Вергила Гице, которого очень хочет видеть в клубе наставник Мирча Луческу.

"Динамо" якобы готово заплатить миллион евро за трансфер, а президент киевского клуба Игорь Суркис, по версии prosport.ro, уже договорился о переходе с владельцем "Вииторула" Георге Хаджи. Было это во время отборочного матча между молодежными сборными Украины и Румынии.

Читайте также Луческу забраковал португальца. Журналисты в ВР словили интересную переписку Григория Суркиса

Transfermarkt оценивает Гице в 1,3 млн евро.

Виргил в этом сезоне провел 14 матчей за команду из города Констанца, в атаке голами и передачами не отличался.

До недавнего времени Гице играл в молодежной сборной Румынии (пока не исполнилось 22 года), был ее капитаном - сыграл 9 матчей и забил 1 гол.