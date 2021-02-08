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Луческу нашел центрального защитника, а Суркис - уже за него договорился - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Слухи из-за рубежа

Луческу нашел центрального защитника, а Суркис - уже за него договорился - СМИ
Новина українською

Румынские СМИ сообщают, что киевское "Динамо" договаривается о переходе центрального защитника команды "Вииторул", 22-летнего Вергила Гице, которого очень хочет видеть в клубе наставник Мирча Луческу.

"Динамо" якобы готово заплатить миллион евро за трансфер, а президент киевского клуба Игорь Суркис, по версии prosport.ro, уже договорился о переходе с владельцем "Вииторула" Георге Хаджи. Было это во время отборочного матча между молодежными сборными Украины и Румынии.

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Transfermarkt оценивает Гице в 1,3 млн евро.

Виргил в этом сезоне провел 14 матчей за команду из города Констанца, в атаке голами и передачами не отличался.

До недавнего времени Гице играл в молодежной сборной Румынии (пока не исполнилось 22 года), был ее капитаном - сыграл 9 матчей и забил 1 гол.

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
08.02.2021 в 11:26
а менi , що тiмотi
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0
jmen2986 (Kiev)
08.02.2021 в 11:26
Сперва показалось ,что это Фаворов
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