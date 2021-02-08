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Луческу нашел центрального защитника, а Суркис - уже за него договорился - СМИ
Слухи из-за рубежа
Румынские СМИ сообщают, что киевское "
"Динамо" якобы готово заплатить миллион евро за трансфер, а президент киевского клуба Игорь Суркис, по версии prosport.ro, уже договорился о переходе с владельцем "Вииторула" Георге Хаджи. Было это во время отборочного матча между молодежными сборными Украины и Румынии.
Transfermarkt оценивает Гице в 1,3 млн евро.
Виргил в этом сезоне провел 14 матчей за команду из города Констанца, в атаке голами и передачами не отличался.
До недавнего времени Гице играл в молодежной сборной Румынии (пока не исполнилось 22 года), был ее капитаном - сыграл 9 матчей и забил 1 гол.
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