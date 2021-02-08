Звезда Монзуль, нестабильность Романова, провалы Пасхала. Промежуточные итоги судейства УПЛ 2020/21

Несмотря на тот факт, что система ВАР работает не на всех матчах тура УПЛ, приходится констатировать – новая эпоха в плоскости украинского арбитража началась, набрала обороты, и пути назад уже нет. Это похоже на процесс перехода от студенческого обучения к трудовой деятельности: "забудьте все то, чему вас учили раньше". Не всегда удавалось уловить логику, проследить последовательность тех решениях, которые принимались арбитрами без помощи видеоповторов. А с внедрением технологий – и подавно.

Еще один важный нюанс, который нужно отмечать, подводя итоги (промежуточные или общие) – это функционирование процесса смены поколений. Официально Можаровский, Кутаков и Труханов ушли из профессионального арбитража во время зимнего перерыва 2020/21, однако было ясно заранее, что их профессиональная карьера неизбежно приближается к финишу. Такой курс выбран Кураторами. Работая в Украине десять лет, итальянцы так и не сумели построить условий, в которых бы молодое поколение естественным путем конкурировало с ветеранами и вытесняло их качеством. Поэтому приходится делать все искусственно: кого-то отправлять на пенсию, а кому-то доверять несмотря на отсутствие для этого реальных оснований.

Лучи заметил, что в Украине достаточно молодых хороших арбитров, которые способны прийти на смену поколению Можаровского. Открываем статистику и смотрим: Андрей Коваленко – два матча в первой части УПЛ 2020/21, две грубые ошибки; Виктор Копиевский – четыре матча, две ошибки; Александр Омельченко – один матч, две ошибки; Александр Деревинский – три матча, одна ошибка; Роман Блавацкий – один матч, одна ошибка.

Были такие, кто провел первую половину сезона почти без ошибок (Александр Шандор, Владимир Новохатний, Дмитрий Кривушкин), однако судили они немного. Меньше, чем представители старшего поколения Романов, Пасхал, Монзуль. Заметно, что ярких фигур среди молодых арбитров нет. Не хватает харизмы? Уверенности? Профессионализма? Умения? Комплекс причин.

Звезду взялись лепить из Екатерины Монзуль. Надо признать – удачно. Сейчас фамилия Екатерины является одним из острейших раздражителей для футбольной общественности Украины. За интервью к ней выстроилась бы очередь журналистов, однако общаться с прессой судьям запрещено. Екатерина популярна, потому что судит большинство топ-матчей. В таких условиях просто нельзя оставаться незамеченной, что обычно рекомендуется арбитрам.

В семи матчах, проведенных Екатериной в первой части УПЛ 2020/21, ею были допущены три грубые ошибки. И ряд неоднозначных эпизодов, когда одна сторона обвиняла Монзуль, а другая – хвалила и оправдывала. Фольклором уже стали басни о "Катрусином кинозале". Это когда Монзуль идет к монитору и подолгу разглядывает эпизод. А иногда просто теряется под давлением коллег, внушающих ей что-то по радиосвязи.

Статистика арбитров УПЛ и Кубка Украины: количество проведенных матчей и допущенных ошибок после 13-ти туров чемпионата и 1/8-й финала Кубка

ТАБЛИЦА

* - желтым выделены матчи Кубка с участием команд из низших дивизионов

** - красным выделены номера арбитров, которые дебютировали на уровне УПЛ в этом сезоне

_ - Дмитрию Кривушкину в таблице учтен матч, на который он был назначен ("Ингулец" - "Шахтер"), но который фактически не состоялся

Пасхал, Козыряцкий, Монзуль, Романов, Кривушкин, Шурман, Иванов были самыми востребованными украинскими арбитрами в первой части сезона. Востребованными не означает априори самыми качественными. Пасхал, например, грубых видимых ошибок допустил больше, чем провел матчей. Вершина его некомпетентности – поединок "Динамо" - "Колос", где имели место сразу четыре неправильных решения, повлиявшие на исход матча.

Есть претензии к Иванову, который необоснованными желтыми карточками (которые превращались в красные) испортил матч "Днепр-1" - "Ворскла" (2:2), и стал автором одного из самых резонансных судейских решений сезона – удаление Ильи Забарного в поединке "Динамо" - "Ворскла". На ВАРе, кстати, в том поединке работала Екатерина Монзуль, поэтому ответственность должна разделить и она.

Опытный Абдула провел три матча, в которых допустил две результативных ошибки (поединки "Заря" - "Колос" и "Александрия" - "Рух"). Похоже, недалек тот час, когда Анатолий пойдет по пути Можаровского, Кутакова и Труханова.

Стоит отметить нестабильность Романова. Это арбитр, который может отработать на супер-высоком уровне, а может принять решение, которое не соответствует никаким судейским нормам. С другой стороны, после внедрения ВАР и некоторых изменений в Правилах, эти нормы настолько неочевидны, что анализировать работу "людей в черном" становится все труднее. А от Лучи дождаться основательного и объективного анализа не удастся. Итальянец только манипулирует и замыливает глаза общественности.

Распределение ошибок по командам

Показатели, собранные журналистами сайта, а также судейскими экспертами, свидетельствуют, что арбитры в поле и ассистенты в 89-и матчах чемпионата Украины (плюс поединки 1/8-й финала национального Кубка) допустили 47-ь видимых значимых ошибок.

Видимые значимые ошибки – это ошибки арбитров, которые были зафиксированы и проанализированы журналистами и экспертами сайта. Эти ошибки можно разделить на две категории: те, которые повлияли на общий расклад сил в матче, и те, которые не оставили отпечаток на итоговом результате.

Примерно половина из 47-и ошибок повлияли на итоговый результат матчей. Чаще всего ошибались в пользу "Колоса", но и против этой команды такое же количество допущенных ошибок, поэтому в итоге ковалевская команда "вышла в ноль". В пользу "Львова" было шесть ошибок, а против – только одна. И наоборот: в пользу "Зари" – одно ошибочное решение судей, а против нее – целых шесть.

Против "Руха" не ошибались вообще. В пользу "Динамо" на две ошибки меньше, чем против него. Относительно "Шахтера" – точно наоборот.

Ошибки в пользу команд:

Колос – 7 ;

; Львов – 6;

Днепр-1 – 4 ;

; Десна – 4 ;

; Ворскла – 4 ;

; Шахтер – 4 ;

; Динамо – 3 ;

; Александрия – 3 ;

; Рух – 3 ;

; Олимпик – 2 ;

; Мариуполь – 2 ;

; Ингулец – 2 ;

; Минай – 2 ;

; Заря – 1.

Ошибки против команд:

Колос – 7 ;

; Заря – 6 ;

; Десна – 6 ;

; Динамо – 5 ;

; Ворскла – 4 ;

; Александрия – 3 ;

; Мариуполь – 3 ;

; Ингулец – 3 ;

; Минай – 3 ;

; Днепр-1 – 3 ;

; Шахтер – 2 ;

; Олимпик – 1 ;

; Львов – 1 ;

; Рух - - // -

АССИСТЕНТЫ

Шесть ошибок – на совести ассистентов. В нашем "черном" списке значатся Владимир Дорошенко, Владимир Высоцкий, Владимир Коротин, Александр Жуков, Максим Чертоляс и Евгений Петраков.

Причем, только ошибка Жукова (матч "Динамо" - "Ворскла") не была определяющей для распределения сил в поединке. А среди других были и такие как пенальти, назначенный за фол в нескольких метрах от штрафной (матч "Колос" - "Мариуполь", Высоцкий), и отмененный из-за несправедливого офсайд правомерный гол "Ингульца" (матч "Львов" - "Ингулец", 1:1).

ВАР-АРБИТРЫ

В первой части сезоне 2020/21 ВАР-арбитрами имели право работать восемь судей: Арановский, Романов, Балакин, Бойко, Монзуль, Коваленко, Копиевский, Шурман. Сразу бросается в глаза тот факт, что ни разу назначение на ВАР-арбитраж не получил Сергей Бойко. А чаще всего за монитором оказывались Виталий Романов (семь раз), Евгений Арановский (пять раз) и Виктор Копиевский (пять раз).

Екатерина Монзуль дважды судил матчи как ВАР-арбитр. Один из этих матчей – "Динамо" - "Ворскла" (2:1) с приснопамятным удалением Ильи Забарного.

Статистика ВАР-арбитров (количество проведенных матчей):

Романов Виталий – 7 Арановський Евгений – 5 Копиевский Виктор – 5 Балакин Николай – 4 Коваленко Андрей – 4 Шурман Денис – 3 Монзуль Катерина – 2 Бойко Сергей – 0

Уже тринадцатого февраля возобновляется чемпионат Украины 2020/21. UA-Футбол продолжит анализировать и широко освещать работу судей УПЛ.