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Идеально выполнил. ВИДЕО, как Де Пена забил со штрафного в матче с БАТЭ

Премьер-лига
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Карлос во второй раз отличился на сборах

Идеально выполнил. ВИДЕО, как Де Пена забил со штрафного в матче с БАТЭ
Новина українською

Киевское "Динамо" завершает турецкие сборы поединком с БАТЭ. Уже в первом тайме киевляне фактически решили вопрос о победителе, забив трижды. Один из этих мячей получился действительно классным - на 20-й минуте Карлос Де Пена эффектно забил со штрафного, направив мяч точно в девятку. Уругваец, к слову, второй раз отличился на сборах - ранее он забивал болгарскому ЦСКА 1948. За ходом поединка следите здесь >>

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В статье: Контрольные матчи БАТЭ (Борисов) Динамо (Киев) Карлос де Пена
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