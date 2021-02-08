Идеально выполнил. ВИДЕО, как Де Пена забил со штрафного в матче с БАТЭ

Киевское "Динамо" завершает турецкие сборы поединком с БАТЭ. Уже в первом тайме киевляне фактически решили вопрос о победителе, забив трижды. Один из этих мячей получился действительно классным - на 20-й минуте Карлос Де Пена эффектно забил со штрафного, направив мяч точно в девятку. Уругваец, к слову, второй раз отличился на сборах - ранее он забивал болгарскому ЦСКА 1948. За ходом поединка следите здесь >>

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