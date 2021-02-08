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Нападающий Руха ведет переговоры с тремя клубами - СМИ
О переходе в "Андерлехт" все забыли
Нападающий львовского "
По информации источника, Кухаревич покинет "Рух" летом.
Ранее львовский клуб анонсировал переход Николая в "Андерлехта" уже этой зимой. Однако заявление президента "Руха" Григория Козловский не сбылось.
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Источник:Футбольний формат
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