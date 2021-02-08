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Нападающий Руха ведет переговоры с тремя клубами - СМИ

Премьер-лига
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О переходе в "Андерлехт" все забыли

Нападающий Руха ведет переговоры с тремя клубами - СМИ
Новина українською

Нападающий львовского "Руха" и молодежной сборной Украины Николай Кухаревич контактирует с тремя клубами по поводу возможного перехода, сообщает Футбольный формат.

По информации источника, Кухаревич покинет "Рух" летом.

Ранее львовский клуб анонсировал переход Николая в "Андерлехта" уже этой зимой. Однако заявление президента "Руха" Григория Козловский не сбылось.

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В статье: Андерлехт (Брюссель) Рух (Львов) Григорий Козловский Николай Кухаревич
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