Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов не хочет, чтобы Ворскла становилась чемпионом сборов
Наставник - о турецких сборах
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итоги учебно-тренировочных сборов в Турции.
- Результат спаррингов имел значение?
- Нет. А зачем? Чтобы быть чемпионами сборов? Это не главное для нас. Самое главное, чтобы были живы-здоровы. Тьфу-тьфу-тьфу, нет травмированных. Для нас это самое главное.
Самое главное, чтобы поля были. Сейчас едем тренироваться. Если температура не будет позволять, не знаю, где будем заниматься. Это наша первая проблема, - сказал Максимов.
Напомним, что на сборах в Турции "Ворскла" сыграла четыре спарринга, в которых одержала две победу, раз сыграла вничью и раз проиграла.
Популярное сейчас
- Луческу нашел центрального защитника, а Суркис - уже за него договорился - СМИ
- Два бразильца в Вересе, интерес к Шабанову. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Примера. 22-й тур. Бетис - Барселона 2:3. Усилил не только Месси
- Легионер Зари заметил, что украинский язык в Украине нужен только для разговоров с бабушкой
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО