Максимов не хочет, чтобы Ворскла становилась чемпионом сборов

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итоги учебно-тренировочных сборов в Турции.

- Результат спаррингов имел значение?

- Нет. А зачем? Чтобы быть чемпионами сборов? Это не главное для нас. Самое главное, чтобы были живы-здоровы. Тьфу-тьфу-тьфу, нет травмированных. Для нас это самое главное.

Самое главное, чтобы поля были. Сейчас едем тренироваться. Если температура не будет позволять, не знаю, где будем заниматься. Это наша первая проблема, - сказал Максимов.

Напомним, что на сборах в Турции "Ворскла" сыграла четыре спарринга, в которых одержала две победу, раз сыграла вничью и раз проиграла.